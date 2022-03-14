SON DAKİKA | "Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye masaya oturtabilir!" Baş döndüren diplomasi trafiği! Japon bakan geliyor...

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ederken dün Rus ve Ukrayna heyetlerinden yapılan açıklama 'Savaş bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. İki tarafın da müzakerelerde olumlu gelişmelerin yaşandığını belirttiği açıklamalarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin orgaize edildiği belirtilmişti. Öte yandan Antalya'da gerçekleşen rusya Ukrayna zirvesinin ardından Türkiye'de baş döndüren diplomasi trafiği devam ediyor. Son olarak Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenilirken Japon basınında yer alan haberlerde, Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenebileceğine dikkat çekildi.