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Giriş Tarihi: 24.6.2023 10:02 Son Güncelleme: 24.6.2023 10:09

SON DAKİKA! Rusya'da darbe girişimi: Putin'den flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Putin açıklamalarda bulunuyor... Putin yaptığı açıklamasında; 'Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Bunuhn cezası çok ağır olacaktır" dedi.

SON DAKİKA! Rusya’da darbe girişimi: Putin’den flaş açıklamalar

Son dakika haberi,.. Rusya'da yaşanan Wagner krizi ile iligli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulunuyor.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

"Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birnci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir."

Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz.

Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA! Rusya'da darbe girişimi: Putin'den flaş açıklamalar
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