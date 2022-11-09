Giriş Tarihi: 9.11.2022 12:43Son Güncelleme: 9.11.2022 12:48
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD ile ilgili sert açıklama: Bunları duymaya alıştık
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Son dakika haberi: Kremlin'den, ABD seçimlerine müdahale iddiası ile ilgili sert açıklama geldi. Açıklamada, "ABD seçimlerine müdahale suçlamalarını duymaya alıştık." denildi.
Kremlin: Rusya ile ABD ilişkileri kötü ve kötü olmaya devam edecek. ABD ile Yeni Start Anlaşması'nın uzatılması konusunda diyalog için çok erken. ABD seçimlerine müdahale suçlamalarını duymaya alıştık.
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SON DAKİKA: Rusya'dan ABD ile ilgili sert açıklama: Bunları duymaya alıştık