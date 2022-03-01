Son dakika! Rusya’dan ABD’ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi

"ABD İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
Lavrov ABD'ye yönelik de açıklamalarda bulundu. ABD'ye nükleer silahlar konusunda çıkıştı.
Rus Bakan "ABD ile çalışmaya hazırız. Stratejik istikrar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA HALA SOVYET TEKNOLOJİSİNE SAHİP"
Lavrov "Ukrayna hala Sovyet nükleer teknolojisine sahip, böyle bir tehlikeye karşı koymama hatasına düşemeyiz. Askeri yapılanmada yer alan tehlikeli adımlarda kaçınılması gerekiyor" diye ekledi.Rusya Ukrayna savaşı SON DAKİKA: Ukrayna Harkov Belediye binası Rusya tarafından havaya uçuruldu; İşte o an