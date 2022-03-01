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Giriş Tarihi: 1.3.2022 12:45 Son Güncelleme: 1.3.2022 13:17

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi

Son dakika! Rusya’dan ABD’ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Rusya kanadından kritik mesajlar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi." dedi. Rus tarafı ayrıca Ukrayna'ya yönelik saldırıların ülkesinin hedefleri gerçekleşene kadar süreceğini belirtti.

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Kremlin'den çok önemli açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. " dedi. Rus tarafı ayrıca operasyonların hedefler gerçekleşene kadar süreceğini belirtti.

"ABD İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Lavrov ABD'ye yönelik de açıklamalarda bulundu. ABD'ye nükleer silahlar konusunda çıkıştı.

Rus Bakan "ABD ile çalışmaya hazırız. Stratejik istikrar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA HALA SOVYET TEKNOLOJİSİNE SAHİP"

Lavrov "Ukrayna hala Sovyet nükleer teknolojisine sahip, böyle bir tehlikeye karşı koymama hatasına düşemeyiz. Askeri yapılanmada yer alan tehlikeli adımlarda kaçınılması gerekiyor" diye ekledi.

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Son dakika! Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
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