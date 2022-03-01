Son dakika! Rusya’dan ABD’ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Kremlin'den çok önemli açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. " dedi. Rus tarafı ayrıca operasyonların hedefler gerçekleşene kadar süreceğini belirtti.