Son dakika: Rusya’dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'ya büyük ekonomi yaptırımları uyguladı. Bu yaptırımlar sonrası Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin finans sorunu nedeniyle sekteye uğrayacağı öne sürüldü. Ancak bu iddiaları tamamen ortadan kaldıran bir gelişme yaşandı. Akkuyu NGS'yi hayata geçiren Rus Rasatom şirketi Türkiye'ye projenin yüzde 75'ini tamamlayacak olan 15 milyar dolar parayı gönderiyor. Ödemein 5 milyar dolarlık kısmı yapıldı, kalan 10 milyar dolarlık kısmı ise bu hafta 5, gelecek hafta 5 şeklinde ödenecek.

RUSYA'DAN AKKUYU İÇİN 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye ile Rusya arasındaki e büyük projelerden biri olan Akkuyu NGS'de önemli bir gelişme yaşandı. Projeyi yapan Rasatom şirketi, Akkuyu GS'nin yüzde 75'ini bitirebilecek 15 milyar dolarlık ödemeyi yapıyor.

GEÇEN HAFTA 5 MİLYAR DOLAR HESABA YATIRILDI

Rus şirket, geçen hafta 15 milyar dolar ödemenin ilk kısmı olan 5 milyar doları yatırdı. Bir 5 milyar dolarlık ödeme de bu hafta yapılacak. Gelecek hafta da son kısım olan 5 milyar dolar gönderilecek.

PROJENİN SEKTEYE UĞRAYACAĞI İDDİALARINI ORTADAN KALDIRDI

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle projenin sekteye uğrayacağı iddia ediliyordu. Rusya'nın finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği, projenin yarım kalacağı şeklinde bilgiler kamuoyuna pompalanıyordu. Ancak yapılan 15 milyar dolarlık yatırım ile bu iddialar tamamen ortadan kalktı.

PROJE 20 MİLYAR DOLARA TAMAMLANACAK

Türkiye ve Rusya ortaklığı ile yapılan dev projenin maliyeti 20 milyar dolar olarak biliniyor. Rus şirketin yaptığı 15 milyar dolar ile projenin yüzde 75'i tamamlanabiliyor. Rasatom, 2 yıl sonraki ödemelerin bile ücretini şimdiden gönderdi. Bu gelişme Türkiye'ye jest olarak yorumlanıyor.