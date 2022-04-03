Son dakika | Rusya’dan ruble kararı: Yalnızca doğal gaz için değil! Amerika istese de istemese de...

ABD İSTESİN YA DA İSTEMESİN...

Putin'e yönelik yaptırımların Batı'nın ne kadar çılgınca davranabileceğini gösterdiğini dile getiren Peskov, "ABD istesin ya da istemesin Avrupa er ya da geç Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda" ifadelerine yer verildi.

Peskov, Rusya'nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini söyledi.