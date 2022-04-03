Son dakika | Rusya’dan ruble kararı: Yalnızca doğal gaz için değil! Amerika istese de istemese de...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinden Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları gelirken Rusya'dan da karşılık gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Putin, "Doğal gazın ruble ile ticareti için kararnameyi imzaladım. Alıcılar, Rus bankalarında ruble hesabı açmak zorunda. Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer ödemeler yapılmazsa, mevcut kontratları durduracağız. Euro ve dolar cinsinden yeni işlemler ayrıca bloke edilebilir. Mevcut riskler kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. Edinilen son dakika haberine göre, Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya'nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini belirtti. Peskov Avrupa'ya gözdağı verdi...
TARİHTE GÖRÜLEN EN BÜYÜK YAPTIRIM YÜKÜ
Rusya'nın tarihte görülen en büyük yaptırım yükü altında olduğunu söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Rus gazı alan Batılıların hayatını zorlaştırmak istemediklerini dile getirdi. Peskov açıklamalarında 'Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak düşmanca ortam nedeniyle risklerden korunmamız gerekiyor' dedi.
ABD İSTESİN YA DA İSTEMESİN...
Putin'e yönelik yaptırımların Batı'nın ne kadar çılgınca davranabileceğini gösterdiğini dile getiren Peskov, "ABD istesin ya da istemesin Avrupa er ya da geç Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda" ifadelerine yer verildi.
Peskov, Rusya'nın gaz için olduğu gibi diğer mallarda da rubleyle ödeme talep edeceğini söyledi.