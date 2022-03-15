Giriş Tarihi: 15.3.2022 17:50Son Güncelleme: 15.3.2022 18:08
Son dakika: Listede Biden ve Blinken da var! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi
ABONE OL
Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Washington yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Peskov'a yaptırım uygulamıştı. ABD'nin yaptırım kararının ardından Rusya'dan karşılık geldi. Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu 13 ABD'li diplomat için yaptırım kararı aldı.
Son dakika haberleri:Rusya, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu 13 ABD'li diplomat için yaptırım kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Listede Biden ve Blinken da var! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi