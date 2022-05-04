Son dakika | Rusya’dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya ile NATO arasındaki gerilim daha da tırmanacak gibi görünüyor. NATO'ya flaş bir uyarıda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu bir son dakika açıklamasında bulunarak Rus ordusunun Ukrayna'da silah taşıyan NATO nakliyesini yok edebileceğini söyledi.