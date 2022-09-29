Son dakika Rusya’dan flaş hamle: O tarihi işaret ettiler...

Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde halk Rusya Federsayonu topraklarına katılım için düzenlenen sözde referandumlarda oy kullandı. Zaporijya'da oyların yüzde 47'si sayılırken, sandık çıkış anketlerine göre oy kullananların yüzde 97,74'ü Rusya'ya katılıma "evet", yüzde 1,43'ü ise "hayır" dedi. Donetsk ve Luhansk'taki referandumda ise oy kullananların yüzde 97'si, Herson Bölgesi'nde ise oy kullananların yüzde 87,42'si ise sandık çıkış anketlerine göre Rusya'ya katılımı destekledi.