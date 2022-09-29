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Giriş Tarihi: 29.9.2022 13:16 Son Güncelleme: 29.9.2022 13:23

Son dakika Rusya'dan flaş hamle: O tarihi işaret ettiler...

AA
Son dakika Rusya’dan flaş hamle: O tarihi işaret ettiler...

Son dakika haberi... Rusya'nın UKrayna'da Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlediği referandum sonuçları açıklanmış, birçok bölgeden 'evet' oyu çıkmıştı.Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov: "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği topraklarda Rusya Federasyonu'na katılım için yapılan referandumlarda sandık çıkış anketlerine göre tüm bölgelerde "evet" oyu çıktığı belirtildi.

Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde halk Rusya Federsayonu topraklarına katılım için düzenlenen sözde referandumlarda oy kullandı. Zaporijya'da oyların yüzde 47'si sayılırken, sandık çıkış anketlerine göre oy kullananların yüzde 97,74'ü Rusya'ya katılıma "evet", yüzde 1,43'ü ise "hayır" dedi. Donetsk ve Luhansk'taki referandumda ise oy kullananların yüzde 97'si, Herson Bölgesi'nde ise oy kullananların yüzde 87,42'si ise sandık çıkış anketlerine göre Rusya'ya katılımı destekledi.


Seçimleri izlemek için birçok ülkeden bağımsız gözlemciler bölgede bulunurken, Donetsk Seçim Kurulu, gözlemcilerin seçimlerde herhangi bir ihlal kaydetmediğini duyurdu.

"MİLYONLARCA DONBASS SAKİNİ SEÇİMİNİ YAPTI"

İlk sonuçların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Sekreteri Andrey Turçak'ta açıklama yaptı. Seçimlerin meşru olduğunu savunan Turçak, "Referandum herkes için şeffaftı. Meşru olduğu şüphesiz. Milyonlarca Donbass sakini seçimini yaptı" dedi.

RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Peskov: "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek."

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Son dakika Rusya'dan flaş hamle: O tarihi işaret ettiler...
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