SON DAKİKA: Rusya’dan flaş iddia! Ukrayna’daki paralı savaşçılar, Batı’nın sağladığı silahları kullanıyor

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı her geçen dakika daha da şiddetleniyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, en büyük kentlerinden Harkov'u ve Lyiv'i kuşattı. Ukrayna ordusu ve silahlanan halk kentlerin merkezinde barikatlar kurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3.Dünya Savaşı ve nükleer savaş mesajları günün en dikkat çeken açıklaması olarak öne çıkarken, iki ülke arasındaki müzakerelerde ikinci tur başladı.