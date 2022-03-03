SON DAKİKA: Rusya’dan flaş iddia! Ukrayna’daki paralı savaşçılar, Batı’nın sağladığı silahları kullanıyor

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı her geçen dakika daha da şiddetleniyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, en büyük kentlerinden Harkov'u ve Lyiv'i kuşattı. Ukrayna ordusu ve silahlanan halk kentlerin merkezinde barikatlar kurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3.Dünya Savaşı ve nükleer savaş mesajları günün en dikkat çeken açıklaması olarak öne çıkarken, iki ülke arasındaki müzakerelerde ikinci tur başladı.
Öte yandan Rusya tarafından ise flaş bir iddia ortaya attı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki paralı savaşçılar, Batı'nın gönderdiği silahları kullanarak saldırı düzenlediğini öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin paralı savaşçılarını muharebe bölgelerine sevkini artırdığını savundu.
Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların, Rus ekipman ve malzeme tedarik konvoylarına sabotaj ve baskınlar düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, "Yabancı paralı savaşçılar tüm saldırıları, Batı tarafından Kiev rejimine sağlanan silahları kullanarak gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, geçen hafta Hırvatistan'dan Ukranya'ya yaklaşık 200 paralı askerin Polonya üzerinden geldiğini ve güneydoğu Ukrayna'daki milliyetçi tabura katıldığını aktardı.
Konaşenkov, bugün Hırvatistan'ın askeri ataşesinin, bir Hırvat vatandaşının Donbas'ta Hırvat paralı askerlerinden oluşan müfreze oluşturduğu gerekçesiyle bakanlığa çağrıldığını söyledi.