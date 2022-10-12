Son dakika | Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya, okları Avrupa’ya çevirdi

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünya genelinde başlayan nükleer korkusunda oklar sürekli olarak Rusya'ya çevriliyor. Rusya'dan ise flaş bir nükleer açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak" sözlerine yer verdi.

"KIŞKIRTICI DAVRANIYORLAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Batılı devlet başkanlarının her gün nükleer retoriğe girişmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiriyoruz" diyerek uygulamaların 'kışkırtıcı' olduğunu dile getirdi.

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