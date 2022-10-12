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Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:59 Son Güncelleme: 12.10.2022 12:18

Son dakika | Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya, okları Avrupa'ya çevirdi

Son dakika | Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya, okları Avrupa’ya çevirdi

Son dakika haberi: Son zamanlarda dolaşan nükleer iddialarına yanıt veren Rusya, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor." sözlerine yer verdi.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünya genelinde başlayan nükleer korkusunda oklar sürekli olarak Rusya'ya çevriliyor. Rusya'dan ise flaş bir nükleer açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak" sözlerine yer verdi.

"KIŞKIRTICI DAVRANIYORLAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Batılı devlet başkanlarının her gün nükleer retoriğe girişmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiriyoruz" diyerek uygulamaların 'kışkırtıcı' olduğunu dile getirdi.

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Son dakika | Nükleer savaş çıkacak mı? Rusya, okları Avrupa'ya çevirdi
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