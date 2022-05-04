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Giriş Tarihi: 4.5.2022 12:01 Son Güncelleme: 4.5.2022 12:53

Son dakika | Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var

Son dakika | Rusya’dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'dan NATO'ya flaş bir uyarı geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu bir son dakika açıklamasında bulunarak Rus ordusunun Ukrayna'da silah taşıyan NATO nakliyesini yok edebileceğini söyledi.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya ile NATO arasındaki gerilim daha da tırmanacak gibi görünüyor. NATO'ya flaş bir uyarıda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu bir son dakika açıklamasında bulunarak Rus ordusunun Ukrayna'da silah taşıyan NATO nakliyesini yok edebileceğini söyledi.

MARIUPOL AÇIKLAMASI

Reuters'tan alınan bilgilere göre Shoigu ayrıca, Mariupol'daki genişleyen Azovstal fabrikasında saklanan Ukraynalı birliklerin, Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle güvenli bir biçimde abluka altında tutulduğunu söyledi.

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Son dakika | Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklama! Bu kez hedefte NATO var
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