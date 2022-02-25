Son dakika: Rusya’dan ’İsveç ve Finlandiya’ tehdidi: Karşılık vermemiz gerekir

"CİDDİ ASKERİ VE SİYASİ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

"Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.