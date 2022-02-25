Son dakika: Rusya’dan ’İsveç ve Finlandiya’ tehdidi: Karşılık vermemiz gerekir

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması durumunda Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini ifade etti.
"CİDDİ ASKERİ VE SİYASİ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"
"Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
NATO ZİRVESİNE DAVET EDİLMİŞLERDİ
Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen bugünkü dijital NATO zirvesine davet edilmişlerdi.
PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." dedi.
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rus ordusunun aslen Ukrayna ordusundaki "milliyetçi unsurlarla" çatıştığını belirten Putin, "Düzenli Ukrayna birimlerine yerleştirilmiş milliyetçi unsurlar, onları yalnızca silahlı direnişe teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bariyer birliklerin rolünü de oynuyor." diye konuştu.
UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI
Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadesini kullandı.Son dakika: Putin güvenlik konseyini topladı! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yaptı