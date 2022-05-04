Son dakika | Rusya’dan Japon başbakanı dahil 63 üst düzey yetkili hakkında flaş karar

RUSYA'NIN PRESTİJİNE VURDU

Batı ve Rusya'ya karşı taraflı bir tutum sergilendiği belirtilen açıklamada, 'Tokyo'nun komşuluk ilişkilerine, Rusya ekonomisi ve Rusya'nın uluslararası prestijini zarar vermeyi amaçlayan adımlar attığı' belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA VAR

Japonya hükümetinin üst düzey isimler de dahil olmak üzere Rusya vatandaşlarına karşı bireysel yaptırımlar uygulamasına yanıt olarak, 63 Japonya vatandaşının Rusya'ya girişi yasaklandı. Rusya'ya girişi yasaklananlar arasında Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da bulunuyor.