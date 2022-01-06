SON DAKİKA: Rusya’dan Kazakistan açıklaması! ‘Dış güç’ detayı dikkat çekti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi doğrultusunda ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu. Kazakistan'ın Almatı kentine gönderilen birliklerle ilgili yapılan resmi açıklamada, "6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor" denildi. Rus birliklerinin Kazakistan'a gönderilen KGAÖ barış gücünün bir parçası olduğu ifade edildi.