SON DAKİKA: Rusya’dan Kazakistan açıklaması! ‘Dış güç’ detayı dikkat çekti

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülke genelinde dün gece saatlerinde olağanüstü hal ilan edildi.
Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine geçici bir süre için ülkeye barış gücü gönderdi. Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek bugün yaptığı açıklamada, protestocuların Almatı'da gece boyunca binalara saldırı girişiminde bulunulduğunu ve saldırganların etkisiz hale getirildiğini söyledi. Protestolar sırasında onlarca aracın kundaklandığı ve ateş açıldığı öğrenildi.
"DIŞARIDAN MÜDAHALE VAR"
Olaylara müdahalede buluna Rusya da Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi doğrultusunda ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu. Kazakistan'ın Almatı kentine gönderilen birliklerle ilgili yapılan resmi açıklamada, "6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor" denildi. Rus birliklerinin Kazakistan'a gönderilen KGAÖ barış gücünün bir parçası olduğu ifade edildi.
Rusya'nın destek birliği göndermesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, Kazakistan'da olanları "devleti zayıflatmak için dışarıdan ön ayak olunan bir girişim" olarak nitelendirdi.