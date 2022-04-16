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Giriş Tarihi: 16.4.2022 10:33

Son dakika: Rusya'dan Kiev'e bombardıman! Ukrayna az önce duyurdu...

Son dakika: Rusya’dan Kiev’e bombardıman! Ukrayna az önce duyurdu...

Son dakika haberine göre; Rus güçleri Başkent Kiev'in Darnitskiy semtini bombaladı. Açıklama Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'dan geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

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Son dakika: Rusya'dan Kiev'e bombardıman! Ukrayna az önce duyurdu...
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