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Giriş Tarihi: 27.2.2022 10:21 Son Güncelleme: 27.2.2022 10:45

SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında 4. gün: Rusya'dan müzakere açıklaması

AA
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında 4. gün: Rusya’dan müzakere açıklaması

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 4. gününe girdi. Bölgeden son dakika açıklamalar gelirken Rusya'dan Ukrayna ile müzakere ile ilgili son dakika açıklama geldi. Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığı bildirildi.

Rusya Ukrayna savaşı dördüncü gününe girerken iki ülke arasında müzakere çalışmaları sürüyor. Ukrayna'nın direnişi büyük güç kazanırken ordunun birçok noktada Rus birliklerine karşı üstünlük kurduğu öğrenildi. Bölgeden peş peşe yeni bilgiler gelirken Rusya'dan müzakere açıklaması geldi. Rusya'nın açıklamalarına Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den jet yanıt geldi.

KREMLİN: MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ

Kremlin'den yapılan aıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Belarus'un Gomel kenti Ukrayna'nın başkenti Kiev'e en yakın nokta olduğu biliniyor.

ZELENSKİ'DEN YANIT: İSTANBUL DETAYI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan gelen müzakere açıklamasının hemen ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Dün gece vahşi ve acımasız geçti, sivil altyapılar vuruldu. İşgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırdı. Rusya, Belarus topraklarından bize saldırmazsa müzakereyi kabul ederiz. Belarus yerine İstanbul, Varşova ve Budapeşte'de görüşme olabilir.

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SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşında 4. gün: Rusya'dan müzakere açıklaması
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