Son dakika: Rusya’dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa’nın dibine gönderiyor...

İNGİLİZ KOMUTANLAR: BU BİR GÖZDAĞI

Rusya'nın denizaltıları Avrupa kıyılarına daha yakın bir yere gönderme kararı, İngiliz donanma komutanları tarafından gerçek bir tehditten ziyade bir "gözdağı" ve bir uyarı olarak görüldü. Ancak Batılı istihbarat teşkilatları Kremlin'in nükleer cephaneliğini gelişmeler sonrası daha yakından takip ediyor.