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Giriş Tarihi: 24.7.2023 12:34 Son Güncelleme: 24.7.2023 12:45

Son dakika | Rusya'dan tahıl gemisinde bulunan patlayıcı hakkında flaş açıklama: Bu izler bir uyarı

Son dakika: Kremlin, "Karadeniz'te tahıl gemisinde bulunan patlayıcı izleri bir uyarı, daha tetikte, uyanık olmamız gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Son dakika | Rusya’dan tahıl gemisinde bulunan patlayıcı hakkında flaş açıklama: Bu izler bir uyarı

Son dakika haberleri: Tahıl gemisinde bulunan patlayıcılarla ilgili Rusya'nın başkenti Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Kremlin, "Karadeniz'te tahıl gemisinde bulunan patlayıcı izleri bir uyarı, daha tetikte, uyanık olmamız gerekiyor" sözlerine yer verdi.

"TEDBİRLER ALINDI"

Kremlin açıklamanın devamında, "Moskova'ya düzenlenen saldırı önlendi, Kırım'a yönelik İHA saldırılarına karşı tedbirler alındı" denildi.

KİEV'E SUÇLAMA

Rusya, iki Ukraynalı İHA'nın Moskova'daki binalara hasar verdiğini söyleyerek Kiev'i terörizm ile suçladı. Söz konusu saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Reuters'ta yer alan habere göre yakındaki yollar geçici olarak kapatıldı. Ayrıca Moskova'nın başka bir semtine de bir İHA çarptı.

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Son dakika | Rusya'dan tahıl gemisinde bulunan patlayıcı hakkında flaş açıklama: Bu izler bir uyarı
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