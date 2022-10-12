Son dakika: Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı! Pazar yeri hedef alındı

Son dakika haberleri… Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdüren Rusya, bu kez bir pazar yerini vurdu. Ukrayna'da Aydiyivka şehrindeki pazar yerine yönelik saldırıda şimdiye dek 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…