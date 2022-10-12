Son dakika: Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı! Pazar yeri hedef alındı
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Son dakika haberleri… Ukrayna’ya karşı saldırılarını sürdüren Rusya, bu kez bir pazar yerini vurdu. Ukrayna'da Aydiyivka şehrindeki pazar yerine yönelik saldırıda şimdiye dek 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son dakika haberleri… Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdüren Rusya, bu kez bir pazar yerini vurdu. Ukrayna'da Aydiyivka şehrindeki pazar yerine yönelik saldırıda şimdiye dek 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Son dakika: Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı! Pazar yeri hedef alındı