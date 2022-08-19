Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna'nın Lviv kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi.
"YENİ BİR ÇERNOBİL YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"
Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz." dedi.
RUSYA'DAN ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ KARARI
Daha önce Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye dahil 42 ülkenin de 'silahsızlandırılması' yönünde çağrıda bulunduğu Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklamada geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu misyonunu Zaporijya'daki tesise göndermeyi kabul etti.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesi Fransa tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti.
PUTİN'DEN "FELAKET" UYARISI
Ukrayna konusunun çeşitli yönlerinin ele alındığı görüşmede, Putin, Ukrayna askerlerinin sistematik olarak Zaporijya Nükleer Santrali sahasına ateş ettiğini ve bunun geniş bölgelerde radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket tehlikesi yarattığını ifade etti.
Her iki devlet başkanı nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA'dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.
PUTİN: RUS İHRACATININ ÖNÜNDE HALA ENGELLER VAR
Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi uzmanlarını Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü Yelenovka'daki gözaltı merkezindeki durumu görmeleri için davet ettiklerini de hatırlatan Putin, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi, Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik "paket" anlaşmanın uygulanması hakkında bilgi verdi.
Putin, Rus ihracatının önünde hala engeller olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlamadığına işaret etti.
Putin ve Macron, gündemdeki diğer konularda temasların devam etmesi konusunda anlaştı.