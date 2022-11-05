Son dakika: Rusya’nın başkentinde facia: 15 kişi hayatını kaybetti

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Sergei Sitnikov alevlerin sabah 07.30'da söndürülebildiği bilgisini verdi. Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığı açıkladı

HIZLA BÜYÜDÜ

İtfaiyeden yapılan ilk açıklamada Yangın ihbarının gece 02:00'da yapıldığı ve yangının yaklaşık 3 bin 500 metrekareye yayıldığı belirtildi.