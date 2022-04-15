Son dakika | Rusya’nın Moskova kruvazör gemisi intikamı ağır oldu! Kiev’le ilgili korkutan açıklama: Daha da fazlası...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı 51. günde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulunarak Ukrayna birliklerinin kendilerine yönelik saldırılarına karşı çok sert tepki vereceğini söyledi. Bunun içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e daha fazla saldırı düzenleyeceğini iddia etti.
GECE BOYUNCA PATLAMALAR
Nitekim bu sabah saatlerinde Kiev'de güçlü patlamalar duyuldu. Bu patlamalar, Rus birliklerini Doğu'daki savaşlara hazırlık için bölgeden çekilmesinden sonra duyulan en güçlü patlamalar.
İNTİKAMI AĞIR OLDU
Bakanlık aynı zamanda, gemileri vurmak için özel füzelerin üretildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev sınırındaki Vizar Fabrikası'nı da vurduğunu ifade etti. Dış basın bunu Rusya'nın intikamı olduğunu söyledi. Nitekim söz konusu fabrika, Rusya'nın dev kruvazör gemisi Moskova'yı vurduğunu iddia edilen Neptün füzelerinin üretildiği yer.
SABOTAJ EYLEMLERİNE YANIT VERİLİYOR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev milliyetçi rejimi tarafından Rus topraklarında gerçekleştirilen bir saldırı ve sabotaj eylemine yanıt olarak füze saldırılarının ölçeği artacaktır" sözlerine yer verdi. Dün de Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldırıldığını ve ayrıca bir Ukrayna jetinin düşürüldüğü ifade edilmişti.