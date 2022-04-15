Son dakika | Rusya’nın Moskova kruvazör gemisi intikamı ağır oldu! Kiev’le ilgili korkutan açıklama: Daha da fazlası...

SABOTAJ EYLEMLERİNE YANIT VERİLİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev milliyetçi rejimi tarafından Rus topraklarında gerçekleştirilen bir saldırı ve sabotaj eylemine yanıt olarak füze saldırılarının ölçeği artacaktır" sözlerine yer verdi. Dün de Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldırıldığını ve ayrıca bir Ukrayna jetinin düşürüldüğü ifade edilmişti.