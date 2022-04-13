Son dakika | Rusya’nın tehditlerine İsveç’ten meydan okuma: NATO’ya başvuracaklar

Haftalardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenerek devam etmesi, Rusya'nın komşuları Finlandiya ve İsveç'i endişelendirdi. Bugüne kadar tarihsel olarak NATO'ya girme girişiminde bulunmayan iki ülkede de NATO'ya girme taleplerinin olabileceği ifade ediliyordu. İsveç Başbakanı Anderson da bir son dakika açıklamasında bulunarak İsveç'in güvenliği için en iyi sonuca bakılması gerektiğini söyleyerek, "İsveç'teki güvenlik durumu hızla gözden geçirmeliyiz" dedi.

BÜTÜN HAFTA GÖZDEN GEÇİRDİLER

Bu ifadelerin ardından Rusya ise iki ülkeye de gözdağı vermişti. Gelen bir son dakika haberine İsveç bu tehditlere kulak asmayarak NATO'ya gireceğini açıkladı. Nitekim İsveç'teki iktidar partisi, bu hafta NATO üyeleğine girmeyi muhalefetle birlike gözden geçirdiklerini dile getirmişti.