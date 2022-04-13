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Giriş Tarihi: 13.4.2022 13:08 Son Güncelleme: 13.4.2022 13:34

Son dakika | Rusya'nın tehditlerine İsveç'ten meydan okuma: NATO'ya başvuracaklar

Son dakika | Rusya’nın tehditlerine İsveç’ten meydan okuma: NATO’ya başvuracaklar

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı Rusya'nın komşuları olan Finlandiya ve İsveç'i hareketlenmesine neden oldu. Rusya'nın 'girmeyin' uyarılarına rağmen gelen bir son dakika haberine göre İsveç, NATO'ya başvuracağını açıkladı. Kararın, dün sosyal medyada yayılan Helsinki tabelası görüntülerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Haftalardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenerek devam etmesi, Rusya'nın komşuları Finlandiya ve İsveç'i endişelendirdi. Bugüne kadar tarihsel olarak NATO'ya girme girişiminde bulunmayan iki ülkede de NATO'ya girme taleplerinin olabileceği ifade ediliyordu. İsveç Başbakanı Anderson da bir son dakika açıklamasında bulunarak İsveç'in güvenliği için en iyi sonuca bakılması gerektiğini söyleyerek, "İsveç'teki güvenlik durumu hızla gözden geçirmeliyiz" dedi.

BÜTÜN HAFTA GÖZDEN GEÇİRDİLER

Bu ifadelerin ardından Rusya ise iki ülkeye de gözdağı vermişti. Gelen bir son dakika haberine İsveç bu tehditlere kulak asmayarak NATO'ya gireceğini açıkladı. Nitekim İsveç'teki iktidar partisi, bu hafta NATO üyeleğine girmeyi muhalefetle birlike gözden geçirdiklerini dile getirmişti.

HALK SICAK BAKIYOR

Öte yandan İsveç Savunma Araştırma Ajansı Araştırma Direktörü Robert Dalsjo da Ukraynalılara empati duyan ve aynı kaderi paylaşabileceğini düşünen binlerce İsveçli'nin NATO'ya karşı sıcak bakmaya başladığını ifade etmişti.

HAZİRAN AYINDA SUNULACAK

Anadolu Ajansı ise İsveç'in SVD gazetesinin, İsveç'in haziran ayında NATO üyeliğine başvuruda bulunacağını iddia ettiğini dile getirdi. Gazetenin haberinde, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılacak NATO ülkeleri toplantısında sunulacağı kaydedildi.

BİR ARAYA GELDİLER

NATO üyeliği görüşmeleri için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkesinin İltalehti gazetesine yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

HELSİNKİ TABELASI

Başvuru kararının dün Finlandiya sınırından gelen görüntülerden sonra gelmesi dikkat çekti. Dün yabancı haber kaynakları arasında yayınlanan bir videoda Rus konvoyunun Finlandiya sınırına doğru hareket ettiği ifade edilmişti. Videodaki 'Helsinki' yazılı tabeladan yola çıkılarak Rusya'nın Finlandiya sınırında konuşlandığı düşünülmüş, akşam saatlerinde de bu haberler doğrulanmıştı.

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Son dakika | Rusya'nın tehditlerine İsveç'ten meydan okuma: NATO'ya başvuracaklar
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