Son dakika | Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Şam ve Moskova ile üçlü mekanizma

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet başkanının yemin töreni için başkent Brazilya'yı ziyaret ettti. Ziyarete eşlik eden SABAH'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçeklikleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız '' ifadelerini kullandı.