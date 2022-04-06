Son dakika | Savaş başlamadan 2 ay önce Rusya ile ilgili söyledikleriyle gündeme gelen ünlü Rus politikacı öldü

Son dakika haberleri: Reuters, dünyaya verdiği gözdağı ile bir süre gündemden düşmeyen ünlü Rus politikacı, sosyolog ve araştırmacı olan Vladimir Jhirinovsky'in öldüğünü açıkladı. Politikacı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

HASTALIKLA SAVAŞIYORDU

Jhirnovsk bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Rusya'nın alt meclisi sözcüsü Vyacheslav Volodin geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak politikacının durumunun ağır olduğunu, ancak hastalıkla savaştığını söylemişti.