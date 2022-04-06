Son dakika | Savaş başlamadan 2 ay önce Rusya ile ilgili söyledikleriyle gündeme gelen ünlü Rus politikacı öldü

Son dakika haberleri: Reuters, dünyaya verdiği gözdağı ile bir süre gündemden düşmeyen ünlü Rus politikacı, sosyolog ve araştırmacı olan Vladimir Jhirinovsky'in öldüğünü açıkladı. Politikacı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
HASTALIKLA SAVAŞIYORDU
Jhirnovsk bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Rusya'nın alt meclisi sözcüsü Vyacheslav Volodin geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak politikacının durumunun ağır olduğunu, ancak hastalıkla savaştığını söylemişti.
ÇOK KONUŞULAN SÖZLER
Savaş başlamadan hemen önce Jhirinovsky'in 27 Aralık'ta söylediği sözler gündeme gelmişti. Vladimir Jhirinovski, 27 Aralık'ta Rusya parlamentosunda yaptığı açıklamada "2022'nin barışçıl olmasını istiyorum ama gerçeği de seviyorum. Bu yıl barışçıl olmayacak. Rusya'nın yeniden büyüdüğü bir yıl olacak." ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda politikacı, savaşın 22 Şubat'ta çıkacağını vurgulamıştı.
TARİHİN SEMBOLİK ANLAMI
Bunun üzerine pek çok kesim savaşın o tarihte çıkacağını düşünüyordu. Çünkü 22 Şubat'ın Rusya için sembolik bir anlamı vardı. 22 Şubat, Ukrayna'daki popüler protestoların Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i devirdiği tarihin yıl dönümü. Söz konusu olay, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesine yol açan hızlandırıcı olaylardan biriydi.