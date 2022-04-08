Son dakika | Ukrayna’ya bir ülkeden daha kritik yardım! S-300’ler yolda

"YARDIMCI OLMAK GÖREVİMİZ"

Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.