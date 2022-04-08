Son dakika | Ukrayna’ya bir ülkeden daha kritik yardım! S-300’ler yolda

Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladığını duyurdu. Alınan ilk bilgilere göre, Slovakya'ya ait S-300 HSS, iki gün süren bir yolculukla Ukrayna'ya sevk edildi. Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde sistemin tren vagonlarına yüklendiği ve yola çıktığı görüldü.
"YARDIMCI OLMAK GÖREVİMİZ"
Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN DE YARDIM GİTMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde ise Çek Cumhuriyet, Ukrayna lideri Zelenkskiy'nin yardım çağrısına cevap göndererek T-72 ve zırhlı piyade araçlarını sağlayarak Ukrayna'ya tank göndrmişti. Savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya ilk defa bir NATO üyesinin tank gönderdiği öğrenilmişti.