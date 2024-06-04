SON DAKİKA | Slovenya Filistin’i tanıma kararı aldı!

ABD, İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA FİLİSTİN'İ TANIMIYOR

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın büyük çoğunluğu bağımsız Filistin'i tanırken, bu adımı atmayan ülkeler de var.

Her seferinde "iki devletli çözümden yana olduklarını" savunan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD, BM Güvenlik Konseyindeki oylamada veto hakkını kullanarak Filistin'in BM'ye tam üyeliğine de engel oluyor.

Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Kamerun gibi ülkeler Filistin'i tanımayan diğer ülkeler olarak öne çıkıyor.