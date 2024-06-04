SON DAKİKA | Slovenya Filistin’i tanıma kararı aldı!

Son dakika haberleri... Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.
FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR
İsrail'in baskılarına rağmen birçok ülke bu yıl Filistin'i tanıma kararı aldı. Bunlardan ilki, Karayipler ülkesi olan Barbados oldu. Barbados, 19 Nisan'da Filistin'i tanıdığını duyurdu. Kuzey Amerika ülkesi Jamaika da 24 Nisan'da Filistin'i tanıdı. Barbados ve Jamaika'nın ardından Filistin'i tanıyan ülkelerin arasında 3 Mayıs'ta Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago da katıldı.
Bu ülkelerin ardından Bahamalar, 8 Mayıs'ta Filistin'i tanıdı.
ABD, İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA FİLİSTİN'İ TANIMIYOR
Başta Avrupa olmak üzere dünyanın büyük çoğunluğu bağımsız Filistin'i tanırken, bu adımı atmayan ülkeler de var.
Her seferinde "iki devletli çözümden yana olduklarını" savunan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.
ABD, BM Güvenlik Konseyindeki oylamada veto hakkını kullanarak Filistin'in BM'ye tam üyeliğine de engel oluyor.
Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Kamerun gibi ülkeler Filistin'i tanımayan diğer ülkeler olarak öne çıkıyor.