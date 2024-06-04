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Giriş Tarihi: 4.6.2024 23:06 Son Güncelleme: 4.6.2024 23:20

SON DAKİKA | Slovenya Filistin'i tanıma kararı aldı!

Son dakika haberleri... İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

SON DAKİKA | Slovenya Filistin’i tanıma kararı aldı!

Son dakika haberleri... Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail'in baskılarına rağmen birçok ülke bu yıl Filistin'i tanıma kararı aldı. Bunlardan ilki, Karayipler ülkesi olan Barbados oldu. Barbados, 19 Nisan'da Filistin'i tanıdığını duyurdu. Kuzey Amerika ülkesi Jamaika da 24 Nisan'da Filistin'i tanıdı. Barbados ve Jamaika'nın ardından Filistin'i tanıyan ülkelerin arasında 3 Mayıs'ta Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago da katıldı.

Bu ülkelerin ardından Bahamalar, 8 Mayıs'ta Filistin'i tanıdı.

AVRUPA ÜLKELERİ FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALDI

İspanya, Norveç ve İrlanda, 1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

Bu karardan önce, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya ve İsveç, Filistin devletini tanıyordu.

ABD, İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA FİLİSTİN'İ TANIMIYOR

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın büyük çoğunluğu bağımsız Filistin'i tanırken, bu adımı atmayan ülkeler de var.

Her seferinde "iki devletli çözümden yana olduklarını" savunan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD, BM Güvenlik Konseyindeki oylamada veto hakkını kullanarak Filistin'in BM'ye tam üyeliğine de engel oluyor.

Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Kamerun gibi ülkeler Filistin'i tanımayan diğer ülkeler olarak öne çıkıyor.

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SON DAKİKA | Slovenya Filistin'i tanıma kararı aldı!
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