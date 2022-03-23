SON DAKİKA: Somali’de BM yerleşkesine terör saldırısı!

Son dakika haberleri... Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesinin girişlerinden birine saldırı yapıldı.

Üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara güvenlik güçlerinin karşılık verdiği belirtildi.

Polis, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ulusal medyada yayımlanan görüntülerde, saldırının yapıldığı alandan dumanlar yükseliyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, geçen yıl da yerleşkeye havan mermili saldırı düzenlemişti.