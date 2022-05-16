Son dakika | Sri Lanka’da petrol bitti! Yalnızca 1 günlük stokları kaldı

159 TUTUKLAMA

Yerel bir medya kuruluşu olan News 1st'e göre, polis 756 şiddet şikayeti aldıktan sonra 159 kişiyi tutukladı. Polis sözcüsü Nihal Thalduwa, ekiplerinin geçen hafta bir iktidar partisi milletvekili ve bir polis memuru da dahil olmak üzere en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmalara katılan daha fazla şüpheliyi tutuklamak için çalıştığını söyledi.