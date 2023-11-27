Son dakika | Stoltenberg’den Gazze çağrısı

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.

Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır." dedi.

Stoltenberg, kalıcı bir siyasi çözüme ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.