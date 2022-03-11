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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! NATO'dan Avrupa ülkelerine flaş çağrı
Giriş Tarihi: 11.3.2022 12:16 Son Güncelleme: 11.3.2022 12:26

Son dakika | Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! NATO'dan Avrupa ülkelerine flaş çağrı

Son dakika | Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! NATO’dan Avrupa ülkelerine flaş çağrı

Son dakika haberi... Türkiye, diplomasi merkezi olmayı sürdürüyor. Antalya'da saat 14.30'da resmi açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. NATO ülkelerine çağrıda bulunan Stoltenberg, savunma bütçelerini artırın talimatı verdi.

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Stoltenberg, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili, "Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz" derken, "Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

NATO'nun bölgedeki gücünü artırıp artırmayacağı sorusuna yanıt veren Genel Sekreter, "Haziran'da Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi.

AVRUPALI MÜTTEFİKLER SAVUNMA BÜTÇELERİNİ ARTIRMALI

Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak" şeklinde konuştu.

Stoltenberg son olarak Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

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Son dakika | Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! NATO'dan Avrupa ülkelerine flaş çağrı
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