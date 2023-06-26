SON DAKİKA: Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli güvenlik danışmanlarının Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi. Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"TOPLANTI YAPILMASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK"
Finlandiya'nın ardından İsveç'in de katılması halinde NATO'nun Baltık güvenliğinin güçleneceğini söyleyen Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Stoltenberg, şöyle devam etti: "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak."
TARİH BELİRLENMEDİ
Genel Sekreter Stoltenberg, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi. Son olarak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.
Stoltenberg'in açıklamalarından sonra gözler bir kez daha İsveç'e çevrildi.
İSVEÇ HER YOLU DENİYOR
NATO üyeliği, terör örgütü PKK'ya olan desteği nedeniyle Türkiye tarafından reddedilen İsveç, kritik zirvede Türkiye'nin onayını almak için her yolu deniyor. Türkiye'nin istediklerini yerine getirmek için harekete geçen İsveç, 1 Haziran'da çıkardığı yeni terörle mücadele yasası sonrası PKK teröristlerinin iadesini gündeme getirmişti.