SON DAKİKA: Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu

Stoltenberg, şöyle devam etti: "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak."