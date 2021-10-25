Son dakika: Sudan’da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar

Son dakika haberi: Sudan 'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi. İktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum 'daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.





Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

ABD'Lİ YETKİLİNİN ZİYARETİ SONRASI DARBE GİRİŞİMİ

Kalkışma, eylül ayındaki başarısız darbe girişimi de dahil olmak üzere Sudan'ın sivil ve askeri liderleri arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.





ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman da dün, sivil yönetime geçiş için çağrıda bulunmak amacıyla Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Dünkü toplantıya, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katılmıştı.

ABD'li yetkili Feltman, burada yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Başbakanı geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırmış ve hiçbir siyasi grubun dışlanmaması gerektiğini söylemişti.





Feltman ayrıca; siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın, parlamento, Anayasa Mahkemesi, Seçim Komisyonu, adalet kurumları ve Yüksek Yargı Konseyi'nin oluşumundaki gecikmeden kaynaklandığını belirterek, "Bu kurumlar kurulmadan geçiş süreci güvenli bir şekilde devam etmeyecek" ifadesini kullanmıştı.