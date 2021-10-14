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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Taliban ile Ankara'da ilk temas... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 14.10.2021 17:35 Son Güncelleme: 14.10.2021 17:42

Son dakika: Taliban ile Ankara'da ilk temas... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Taliban ile Ankara’da ilk temas... Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Taliban'la görüşme) Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesini, tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim orada yaşayan, dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrara açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Düzenli uçuşların başlaması için güvenli konusunda beklentilerimiz bir kez daha kendilerine anlattık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası önemli açıklamalar...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

-(Taliban heyetinin ziyareti) Türkiye'ye gelmek istediler, bilgi gün akşam geldi, kendilerini davet ettik. İlgili kurumlarımızla beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında bilgiler aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık.

-Terör ile mücadele önemli. Boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz. Diğer taraftan da başında beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyeler bulunduk. Batılılar gibi ders verir gibi ön şartlar söyleyerek değil. Taliban dışındaki tüm etnik gruplardan kişilerin de yönetime davet edilmesinin önemini bir kere daha anlattık.

-Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesini, tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim orada yaşayan, dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrara açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Düzenli uçuşların başlaması için güvenli konusunda beklentilerimiz bir kez daha kendilerine anlattık.

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Son dakika: Taliban ile Ankara'da ilk temas... Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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