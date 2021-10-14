Son dakika: Taliban ile Ankara’da ilk temas... Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası önemli açıklamalar...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

-(Taliban heyetinin ziyareti) Türkiye'ye gelmek istediler, bilgi gün akşam geldi, kendilerini davet ettik. İlgili kurumlarımızla beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında bilgiler aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık.

-Terör ile mücadele önemli. Boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz. Diğer taraftan da başında beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyeler bulunduk. Batılılar gibi ders verir gibi ön şartlar söyleyerek değil. Taliban dışındaki tüm etnik gruplardan kişilerin de yönetime davet edilmesinin önemini bir kere daha anlattık.

-Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesini, tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim orada yaşayan, dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrara açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Düzenli uçuşların başlaması için güvenli konusunda beklentilerimiz bir kez daha kendilerine anlattık.

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