Son dakika | Tayland’da bir kreşe korkunç saldırı! Eski polis memuru dehşeti yaşattı: Çoğunluğu çocuk en az 31 ölü

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Tayland medyasından gelen haberlere göre saldıran uyuşturucu bağımlısı için görevden alınmış. Saldırganın olay yerine gelirken 4 kapılı beyaz bir kamyonet kullandığı belirtildi. Reuters'tan gelen bilgilere göre ise saldırgan korkunç eyleminden sonra kendini öldürdü.

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