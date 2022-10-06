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Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:00 Son Güncelleme: 6.10.2022 11:23

Son dakika | Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı! Eski polis memuru dehşeti yaşattı: Çoğunluğu çocuk en az 31 ölü

Son dakika | Tayland’da bir kreşe korkunç saldırı! Eski polis memuru dehşeti yaşattı: Çoğunluğu çocuk en az 31 ölü

Son dakika haberi: Gelen bir son dakika haberine göre Tayland'da bir kreşe saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle çoğunluğu çocuk en az 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırının failinin eski bir polis memuru olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi: Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir çocuk bakımevine sebebi henüz belirlenemeyen bir silahlı saldırı düzenlendi. Polisin açıklamasında çoğunluğu çocuk en az 31 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tayland polisi saldırganın eski bir polis memuru olduğunu duyurdu. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyorlar. Olay yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Tayland medyasından gelen haberlere göre saldıran uyuşturucu bağımlısı için görevden alınmış. Saldırganın olay yerine gelirken 4 kapılı beyaz bir kamyonet kullandığı belirtildi. Reuters'tan gelen bilgilere göre ise saldırgan korkunç eyleminden sonra kendini öldürdü.

SON DAKİKA! Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı: 31 ölü | Video

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Son dakika | Tayland'da bir kreşe korkunç saldırı! Eski polis memuru dehşeti yaşattı: Çoğunluğu çocuk en az 31 ölü
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