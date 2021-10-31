Son dakika... Tokyo’da dehşet anları! Yolculara bıçakla saldırdı, vagonu ateşe verdi...

Son dakika... Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi. Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.

Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi: 15 yaralı

ASİT SAÇTI, ATEŞE VERDİ

Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti. Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.