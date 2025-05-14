SON DAKİKA| Riyad’da dörtlü zirve: Başkan Erdoğan liderlerle görüştü

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

TRUMP ŞARA GÖRÜŞMESİ

Associated Press (AP) ve Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

ABD ile Suriye lideri 25 yıl aradan sonra ilk kez görüştü.

Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin, Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek daha geniş çaplı Körfez Arap liderleri toplantısından önce bir araya geldiklerini bildirdi.

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