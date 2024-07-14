SON DAKİKA | Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptığı esnada patlama sesleri duyuldu. Trump'ın yüzünün ve kulağının kanlı olduğu görüldü. Olay yerinden ayrılan ve müdahale altına alınan Trump, destekçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

OLAY YERİNDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ

Butler Bölge Başsavcısı Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi

Öte yandan saldırganın keskin nişancılarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.