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Giriş Tarihi: 18.10.2022 20:37

Son dakika: TSK'nın Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı

Son dakika: TSK’nın Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı

Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Son dakika: TSK'nın Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı
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