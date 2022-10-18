Son dakika: TSK'nın Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı
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Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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Son dakika: TSK'nın Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı