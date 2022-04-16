SON DAKİKA: Tunus’ta 750 ton dizel yakıt taşıyan gemi battı! Sızıntı olursa çevre felaketi yaşanabilir!

ÇEVRE FELAKETİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Tunus Çevre Bakanlığı yetkilileri geminin incelemeye alındığını bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir akaryakıt sızıntısı olmadığı belirtildi. Olası bir çevre felaketinin yaşanmaması için süreç yakından takip ediliyor, alınacak önlemler belirlenmeye çalışılıyor.

MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Geminin mürettebatının sağ ve sağlıklı olduğu bildirildi. Gemide 7 Türk ve Azerbaycan vatandaşı da bulunuyordu.