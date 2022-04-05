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Giriş Tarihi: 5.4.2022 21:56 Son Güncelleme: 5.4.2022 22:11

Son dakika | Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'de

Son dakika | Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev’de

Son dakika... Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşındı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri döndüğü açıklandı.

"EVİMİZE DÖNDÜK"

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği 11 Mart'ta geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmıştı.

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Son dakika | Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'de
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