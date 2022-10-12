SON DAKİKA: Türkiye enerji merkezi olursa doğal gaz Avrupa’ya nasıl taşınacak? 2 seçenek var! O bölge stratejik...

"STRATEJİK YER NERESİ OLABİLİR! EGE NOKTALARI MESELA..."

Furuncu, LNG yöntemi ile Avrupa'ya bir iletimin sözkonusu olması halinde boğazları geçtikten sonra ve Avrupa'ya en yakın noktaların öne çıkacağını vurguladı. Furuncu, Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten sonraki noktaların stratejik olduğunu ifade etti, sözlerini şöyle sürdürdü:

Boğazları geçtikten sonra biraz da Avrupa'ya yakın olan Çanakkale öne çıkabilir. Bakmak lazım daha stratejik yer neresi olabilir. Çanakkale Boğazı'nı da geçtikten sonraki yerler kritik olabilir. Ege noktaları mesela.