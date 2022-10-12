SON DAKİKA: Türkiye enerji merkezi olursa doğal gaz Avrupa’ya nasıl taşınacak? 2 seçenek var! O bölge stratejik...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini söyledi. Bu açıklama dünyanın gözünü bir anda Türkiye'ye çevirdi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Enerji Araştırmacısı Doç.Dr. Yunus Furuncu, Türkiye'nin bugüne kadar attığı enerji adımlarının meyvesini toplamaya başladığını vurguladı. Furuncu, "Putin'in bunu söylemesi Türkiye'nin konumunun güçlenmesi açısından çok önemli. Türkiye'nin enerjide merkez üssü olmak için önemli adımlar attığını görüyoruz. Türkiye'nin hamleleri ile Putin'in söylemi burada uyuşuyor." dedi.
"BOTAŞ İLE KONSORSİYUM OLURSA BATILI DEVLETLER SICAK BAKABİLİR"
Furuncu sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Türkiye bir geçiş güzergahı değil de, enerji üssü haline gelmesi gerekiyordu. Eğer Putin'in teklifi Türkiye ile birlikte, Botaş firması ile birlikte konsorsuyum oluşturarak bunu yapmak ise Batılı ülkeler o zaman 'evet' diyebilir.
"ÇANAKKALE'DEN DÜNYAYA DAĞILABİLİR"
"Rusya üzerinden gelen doğal gazın LNG formatına dönüştürülerek Avrupa'ya Türkiye üzerinden gönderilmesi de gündeme gelebilir." diyen uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü:
Sıvılaştırılkmış doğal gazın bizim boğazlardan geçmesi zor. Büyük tonajlı gemilerle taşınıyor. İşte o yüzden Kanal İstanbul'un öne çıkması gerekiyordu, yakın zamanda yapılmayacaksa küçük tonajlı gemilerle taşımak da zor olabilir. O yüzden bu boru hatları ile Türkiye'nin Çanakkale tarafına taşınarak burada LNG'ye dönüştürülerek dünyaya dağılması olabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise boru hatları ile Avrupa'ya devam etmesi.
"PUTİN'İN BUNU SÖYLEMESİ TÜRKİYE'NİN KONUMUNUN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Putin, 'Bizim böyle bir niyetimiz var.' diyor. Ama savaş olduğu için AB buna çok sıcak bakmayabilir. Oradaki projelerin hayata geçmesi 4-5 yılı bulmakta. Çok hızlı hareket etseniz 3 yılı buluyor. Büyük projeler olduğu için zaman alabiliyor. Putin'in bunu söylemesi Türkiye'nin konumunun güçlenmesi açısından çok önemli. Türkiye'nin enerjide merkez üssü olmak için önemli adımlar attığını görüyoruz. Türkiye'nin hamleleri ile Putin'in söylemi burada uyuşuyor.
"STRATEJİK YER NERESİ OLABİLİR! EGE NOKTALARI MESELA..."
Furuncu, LNG yöntemi ile Avrupa'ya bir iletimin sözkonusu olması halinde boğazları geçtikten sonra ve Avrupa'ya en yakın noktaların öne çıkacağını vurguladı. Furuncu, Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten sonraki noktaların stratejik olduğunu ifade etti, sözlerini şöyle sürdürdü:
Boğazları geçtikten sonra biraz da Avrupa'ya yakın olan Çanakkale öne çıkabilir. Bakmak lazım daha stratejik yer neresi olabilir. Çanakkale Boğazı'nı da geçtikten sonraki yerler kritik olabilir. Ege noktaları mesela.
"TÜRKİYE EPEY ÖNE ÇIKIYOR"
Enerji koridoru olmak ile enerji üssü olmanın farklı şeyler olduğunu belirten Furuncu, "Enerjide koridor olmak enerjiye dokunmadan enerjinin üzerinizden geçmesi demek aslında. Enerji üssü olmak demek, fiyatların Türkiye'deki yapıda yeniden fiyatlanarak başka ülkelere gönderilmesi demek. İkisi arasında fark var. Türkiye, fiyatların belirlenmesi noktasında ve enerjiye daha fazla etki etmesi noktasında epey öne çıkıyor. Avrupa'daki liderler Tayyip Erdoğan'a soruyor, 'Bu kış nasıl geçecek?' diye. Yapacakları bir şey yok. Çeşitli sektörlerin işlemesi için kritik öneme sahip bir maddeden bahsediyoruz. Bunun Türkiye'de daha fazla olması ve Türkiye'nin pazarlama noktasında öne çıkması bölgesel konumunu güçlendirecektir. Türkiye izlediği stratejinin meyvelerini topluyor." dedi.