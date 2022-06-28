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Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:12 Son Güncelleme: 28.6.2022 10:27

Son dakika | Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Son dakika | Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye ve ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirilecek 4. görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmeleri kapsamında özel temsilciler arasındaki 4'üncü görüşme, 1 Temmuz'da Viyana'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Viyana'da yapılacak 4'üncü görüşmeye, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katılacak.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

İlk görüşme Moskova'da, 2'nci ve 3'üncü görüşme Viyana'da yapılmıştı İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILIM

Özel Temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat'ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

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Son dakika | Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
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