Son dakika | Türkiye’den ambargoculara rest: Siz vermeyin, biz yaparız

BİZİM İÇİN İŞARET FİŞEĞİ

İngiltere'yle iyi bir noktaya gelmiştik. İsveç Finlandiya konusunda bizim ajandamızda çok büyük bir madde yok, bizi kısıtlayan. Orada da onun sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz. Genelde bir yumuşama olduğu söylenebilir ama aslında anons edilmiş resmi ambargodan çok ki bazı şirketler bunu bir yavaşlatma geciktirme süreci var. Kendi içinde devam ediyor. Biz ambargo kısmına takılmıyoruz, bakmıyoruz. Çünkü belki her kısıtlama bizim için işaret fişeği anlamı taşıyor.