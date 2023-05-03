Son dakika | Türkiye’den Ermenistan’a sert çıkış: Hava sahası kapatılır

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Ermenistan açıklaması: Ermenistan'ın soykıriim ithamları ile ilgili faaliyetlerinin karşılıksız kalması beklenemezdi. Hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur.

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