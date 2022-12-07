Son dakika: Türkiye’ye gelen yolcu uçağında panik! Acil iniş yaptı, göçmenler böyle kaçtı

Uçağın iniş yapmasıyla içinde bulunan 28 kişi, hava taşıtını terk etti. Edinilen bilgiye göre kaçan 28 kişinin yasa dışı göçmenler olduğu anlaşıldı.

Uçağın iniş yapmasına neden olan hamile kadının ise yasa dışı göçmenlerle birlikte olduğu ve hamileymiş gibi davrandığı ortaya çıktı.

Havalimanı yetkilileri kaçan 28 kişinin 14'ünü yakaladı. Polis, uçakta sahte doğum yapan hamile kadının da yakalanan 14 kişiye dahil olduğunu açıkladı.