SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AP’ye seslendi: Artık sıra sizde...

"BİZİM İÇİN ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ BU"

Zelenskiy'in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma şöyle:

Özgürlüğümüz için, sizin gibi, eşit olmak için mücadele ediyoruz. Avrupa değerleri için hayatımızı feda ediyoruz. Ukraynalılar inanılmaz insanlar. Ülkemizin en büyük meydanı, özgürlük meydanı, Avrupa'nın da en büyük meydanı, 2 kruz füzesi özgürlük meydanına düştü. Bizim için özgürlüğün bedeli işte bu. Vatanımız için, özgürlüğümüz için savaşıyoruz.