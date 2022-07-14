Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy’den İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesi sonrası ilk yorum: Türkiye’ye minnettarım

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"

Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirten Zelenskiy, "BM ve Türkiye'ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.