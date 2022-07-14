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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'den İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi sonrası ilk yorum: Türkiye'ye minnettarım
Giriş Tarihi: 14.7.2022 00:21

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'den İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi sonrası ilk yorum: Türkiye'ye minnettarım

AA
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy’den İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesi sonrası ilk yorum: Türkiye’ye minnettarım

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki kritik tahıl koridoru zirvesi sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da yapılan dörtlü toplantıda ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul'daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"

Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirten Zelenskiy, "BM ve Türkiye'ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA HEYETİ BANA İLERLEME OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Rusya'nın "Karadeniz'de gemilere yönelik tehdidinin kaldırılması halinde" bunun küresel gıda krizinin şiddetini hafifleteceğini dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz." dedi.

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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'den İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi sonrası ilk yorum: Türkiye'ye minnettarım
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