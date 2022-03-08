Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! "Asla pes etmeyeceğiz"

ABD'DEN RUSYA'YA TARİHİ ENERJİ YAPTIRIMI

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna savaşı devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Joe Biden hükümeti Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. Biden "Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladık" dedi.

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Biden, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'dan petrol ve enerji ithalatını yasakladık. Putin'in savaşını sübvanse etmenin bir parçası olmayacağız. Ortaklarımızla danışarak bu kararı aldık. Yasak, gaz ve enerjiyi de içeriyor.

Bu savaş makinesini (Rusya) finanse etmeyeceğiz. Bu, Putin'e daha fazla acı çektirmek için attığımız bir adım. Ama burada da (ABD) maliyeti olacak.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız konusunda hemfikir.