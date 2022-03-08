Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! "Asla pes etmeyeceğiz"

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna Savaşı'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Barış müzakerelerinin 3. kez gerçekleştiği ancak netice alınamayan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken savaşın sonlandırılabilmesi için uluslararası baskı da devam ediyor. Bu kapsamda hem ABD'den hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklamalar geldi.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere Parlamentosuna seslendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız.
En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.
"RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ARTIRIN"
Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.
ABD'DEN RUSYA'YA TARİHİ ENERJİ YAPTIRIMI
Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna savaşı devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Joe Biden hükümeti Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. Biden "Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladık" dedi.
Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Asla pes etmeyeceğiz | Video
Biden, şu ifadeleri kullandı:
Rusya'dan petrol ve enerji ithalatını yasakladık. Putin'in savaşını sübvanse etmenin bir parçası olmayacağız. Ortaklarımızla danışarak bu kararı aldık. Yasak, gaz ve enerjiyi de içeriyor.
Bu savaş makinesini (Rusya) finanse etmeyeceğiz. Bu, Putin'e daha fazla acı çektirmek için attığımız bir adım. Ama burada da (ABD) maliyeti olacak.
Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız konusunda hemfikir.
Bir ruble bir sentten daha değersiz şu anda. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'nın teknoloji erişimini de engelledik. Rus ekonomisi çöktü.
Petrol şirket ve firmalarına sesleniyorum. Putin'in savaşı Ukrayna halkına karşı uyguladığını görüyoruz. Fiyatlandırmada kendimizi kontrol etmeliyiz. Rus taarruzu hepimize yansıdı. Açgözlü olmamalıyız. Petrol sektöründeki kişilerin Rusya'dan çekildiğini görüyorum. Avantaj görmemeliyiz.
Açıkça benim yönetimim yerel enerjide engel koymuyor.
UKRAYNA PUTİN'İN ZAFERİ İLE SONUÇLANMAYACAK
Bir şehir alabilir ama Ukrayna Putin'in zaferi ile sonuçlanmayacak. Ukrayna'yı halkını koruduğu için desteklemeliyiz.
Putin'in Ukrayna savaşı Rusya'yı zayıflatacak dünyayı güçlendirecek."Son dakika! Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı! İngiltere aşamalı durduracak